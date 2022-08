Spalletti su Di Lorenzo: ”Perfetto come capitano. Vi racconto una cosa”

Il tecnico toscano Luciano Spalletti durante il corso della conferenza stampa odierna in occasione di Napoli-Monza è intervenuto sul nuovo capitano azzurro: Giovanni Di Lorenzo. Ecco le parole del mister azzurro:

”Che mano le sta dando il nuovo capitano Di Lorenzo nei nuovi equilibri di spogliatoio? Cosa si aspetta di più da quelli dell’anno scorso che potevano rendere di più? I comandanti precedenti avevano quel qualcosa di più in personalità. Sono qualità che vanno ritrovate anche in questi qui. Non le hanno ancora ma sicuramente con Di Lorenzo non si è perso nulla. Ha le caratteristiche giuste da capitano. L’ho testato in questi giorni ed è perfetto per questo ruolo. Ha trascinato, preso decisioni giuste. Entra dentro il campo e lo spogliatoio in maniera giusta. Disponibile e vicino a tutti, non si veste in maniera differente. Si mette in mostra solo nei problemi, poi si mette al livello di tutti nella normalità. Sa fare benissimo questo ruolo”.