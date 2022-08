Pochi ballottaggi in casa Napoli. Il mister Luciano Spalletti dovrebbe confermare l’undici titolare di Verona. L’unico dubbio potrebbe sorgere da un possibile esordio dal primo minuto di Olivera. Il tecnico toscano infatti, anche oggi in conferenza, non ha sciolto il nodo e ha lasciato una porta aperta per l’esordio dell’uruguaiano. Per il Monza invece occhio alla novità. Potrebbe esserci dal primo minuto il nuovo acquisto Sensi, anche se al momento è solo una suggestione. Out Carlos Augusto e Mota fermi ai Box. Pessina partirà invece solo dalla panchina.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Ramhani; Kim; Mario Rui; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Lozano; Osimhen; Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon; Ranocchia; Pablo Mari; Brindelli; F.Ranocchia; Barberis; Valoti; D’Alessandro; Caprari; Petagna. Allenatore: Stroppa

Arbitro: Foruneau (Massara-Sechi, IV: Rutella, VAR: Irrati. AVAR: Paterna).

Diretta tv DAZN. Kiss Kiss Italia radiofonica. Possibilità di seguire la diretta testuale direttamente qui su MondoNapoli.it!