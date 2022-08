Del Genio: “Vi dico la mia sui nuovi acquisti. Ci sono 5 o 6 inamovibili”

Paolo del Genio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il mercato del Napoli.

Di seguito le parole del giornalista: “Credo che Spalletti voglia e possa partire come a Verona, ma a breve ci saranno tre partite in una settimana e non avremo le stesse formazioni. Si prevedono rotazioni. Ndombele darà un contributo importante, è forte fisicamente e anche tecnicamente. Quando Anguissa arrivò – spiega – c’era bisogno subito di lui, mentre lui arriva in una situazione più coperta e dunque si inserirà con più calma. E’ chiaro che avrà tantissimo spazio, come Raspadori. 5-6 sono inamovibili, gli altri ruoteranno”.

“Stimo Meret, ma Navas è uno dei 5-6 più forti al mondo degli ultimi anni. Da tifosi dobbiamo sperare in Navas, se non arriva a quel punto non è la peggiore delle ipotesi continuare con Meret-Sirigu. La gestione è stata complessa, speravo in una soluzione prima dell’inizio del campionato, ma per Navas bisogna capire la società: se l’attesa fosse stata per un altro allora sarebbe stata criticabile. Sulla fase difensiva i rischi che si prende possono essere maggiori, ma il Napoli ha un attacco più forte e può avere la meglio”.