Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, la trattativa che porterà Andrea Petagna al Monza si è conclusa. Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista ha annunciato che questa trattativa è andata in porto, e che dunque l’attaccante ex Spal giocherà questa stagione in Lombardia. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni più 2 di bonus.

#Petagna al #Monza: prestito con obbligo 13 più 2 di bonus ✅ — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 11, 2022