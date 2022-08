Repubblica – Il Napoli piomba su Kessiè. Su di lui c’è anche la Juventus

Secondo quanto riportato dall’edizione online de La Repubblica, il Napoli sarebbe sulle tracce di Franck Kessiè per sostituire Fabian Ruiz. Il centrocampista ivoriano potrebbe non essere registrato dal Barcellona a causa dei problemi finanziari a cui sta andando incontro a livello societario, motivo per cui i partenopei possono inserirsi nel discorso per accaparrarsi il calciatore ex Milan, che a sua volta potrebbe sfruttare una clausola che gli consentirebbe di svincolarsi. Su di lui c’è anche la Juventus che, così come il Napoli, osserva la situazione.