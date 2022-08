CdS – Simeone ha accettato Napoli da vari mesi. Rifiutate varie offerte per gli azzurri

Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante e figlio d’arte Giovanni Simeone ha scelto Napoli a marzo, decidendo anche di rifiutare molte altre offerte che gli sono arrivate, anche perché glielo aveva consigliato papà Diego. La punta argentina, che l’anno scorso ha giocato molto bene con gli scaligeri ha accettato ormai da tempo il contratto offerto dagli azzurri, vicino ai 2 milioni, stessa cosa non si può ancora dire per i veronesi. Il club del presidente Setti aspetta infatti un’offerta diversa da quella fatta precedentemente, e il presidente scaligero, così come gli azzurri vogliono chiudere la trattativa nel minor tempo possibile.