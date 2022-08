Il Napoli si ritrova in una situazione per niente facile. Il campionato è alle porte, il ritorno in Champions, il malcontento di qualche membro in rosa e una squadra rivoluzionata. Tanti aspetti che creano qualche pensiero alla dirigenza e ai tifosi. L’ultimo sondaggio di Football Benchmark sottolinea il calo della società partenopea. Infatti c’è stato un calcolo statistico per i vari monte ingaggi delle squadra e quello del Napoli sta vivendo una notevole parabola discendente. Dal 2016/17, era iniziata una politica di grande squadra con un costo complessivo di 102 mln di monte ingaggi. Con il passare degli anni aumenta sempre di più fino a toccare l’apice nella stagione 2020/21 con un monte ingaggi pari a 155 mln. Nei successivi due anni però c’è stato un calo impressionante. Nell’annata 2021/22, è sceso addirittura a 110 mln mentre in questa stagione tocca i 75 mln. Tutto questo è frutto dell’addio di tantissimi big come Mertens, Insigne e Koulibaly, giocatori che percepivano gli stipendi più alti. Questo regresso sui salari sarà utile alla causa azzurra o evidenzia l poca esperienza della squadra?