Sky Sport, attraverso i suoi giornalisti specializzati nel calciomercato, sta mandando le ultime sull’affare Raspadori – Napoli. Le parole di Carnevali nel pomeriggio avevano un po’ calmato le acque. Nell’edizione serale di speciale calciomercato di Sky, però, la situazione pare proseguire per il verso giusto. Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi sul gioiellino ed è pronto ad accontentare il Sassuolo pur di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. La cifra più recente messa sul piatto dagli azzurri raggiunge i 30 milioni di euro più 5 milioni di eventuali bonus. Non è presente alcuna clausola su una futura rivendita. Sarà questo il gruzzoletto che vuole ricavare il Sassuolo per uno dei suoi migliori uomini? Chi lo sa. Ricordiamo il rifiuto del rinnovo da parte di Raspadori con gli emiliani.