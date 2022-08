Come riportato da Sky Sport in prima serata, Petagna ha lasciato il posto a Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, dopo la buona annata con l’Hellas Verona, cercava qualche stimolo in più e Napoli rispecchia le sue idee. La formula di prestito a 2.5 mln con obbligo di riscatto a 12 mln è stata sostituita. Ora il Cholito approderà alla corte di Spalletti sempre in prestito ma a 3,5 mln e con diritto di riscatto a 10 mln. Questa la variazione dell’ultima ora per uno dei nomi più caldi nei precedenti giorni. Ma possiamo annunciare che il Napoli ha trovato il vice Osimhen.