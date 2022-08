Nino D’Angelo: “Il portiere ideale per il Napoli non è kepa, vi svelo il nome giusto”

Il cantante Nino D’angelo non ha mai nascosto la sua fede calcistica e il suo amore per il Napoli. In un intervento durante Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del club azzurro.

Di seguito le parole del cantante: “I calciatori passano, come gli allenatori e tutti gli uomini, ma la maglia resta, come l’amore per il nostro Napoli. Quello non deve mai mancare, ma soprattutto non dobbiamo mai far mancare il nostro affetto, la nostra vicinanza alla squadra, il nostro grande supporto. La priorità resta sempre la nostra maglia”.

“Spero non vendano anche Osimhen, perché se lo fanno sono pronto a rimangiare tutte le belle parole che ho speso nei confronti della società. E’ un calciatore straordinario, se diamo via anche lui poi cosa facciamo l’anno prossimo? Non voglio pensarci nemmeno. Il nuovo portiere al posto di Meret? Si parla di Kepa, ma è un altro l’estremo difensore che porterei a Napoli, parlo di Keylor Navas, lui mi piace tantissimo e sarebbe l’ideale per noi”.