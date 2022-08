Auriemma difende De Laurentiis: “Io sto con il presidente, non ha offeso gli africani”

Il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha fatto il punto della situazione su ciò che sta accadendo attorno al Napoli. Infatti, il club è finito nell’occhio del ciclone per via delle dichiarazioni di De Laurentiis contro la Coppa d’Africa.

Di seguito le parole del giornalista: “Io sto con De Laurentiis che non ha offeso gli africani. Il presidente del Napoli ha solo detto che, con la coppa d’Africa a gennaio, è impossibile puntare a grandi traguardi se in squadra hai tesserati di quel continente. Motivo per il quale Juventus e Inter non fanno più mercato in quell’area geografica“