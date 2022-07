Gazzetta – Divorzio Mertens: la rottura definitiva con il club, le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul divorzio tra la società e Dries Mertens.

Il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha salutato l’attaccante belga escludendo qualsiasi colpo di scena in merito a una possibile permanenza del giocatore in maglia azzurra.

Questo quanto dichiarato dal quotidiano: “Il Napoli ha tutto il diritto di scegliere di rinunciare a un attaccante di 35 anni per abbracciare un nuovo progetto. Ma allora perché in aprile “pubblicizzare” una visita a casa Mertens, facendo intendere che il rinnovo era vicino? Perché non salutare prima Dries, come meritava (così come è capitato con Insigne) e voltare pagina in maniera più piacevole per tutti?“.