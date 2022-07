Il Mattino – ADL: “L’obiettivo è rendere felici i tifosi, insieme ci divertiremo…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le parole del presidente azzurro: “Obiettivo? Far divertire i tifosi nel maggior numero di occasioni possibili. Mi voglio ancora divertire. Sono anni che rimando al mittente le offerte che mi arrivano, per il Napoli, ma anche per il Bari. L’ ultima mi è arrivata da un fondo orientale che voleva rilevare tutto il gruppo. Ma io mi voglio divertire ancora”.