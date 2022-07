Del Genio contro Capello: “Kvaratskhelia non c’azzecca niente con Salah”

Nel corso di “Radio Goal” Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni contro Fabio Capello:

“Non credo che il Napoli farà tutto l’anno 4-3-3, credo che Spalletti in qualche caso farà anche 4-2-3-1. Quest’anno potrebbe fare un po’ più di 4-3-3, ma mi auguro che alterni. Se le partite non si sbloccano e stai giocando col 4-3-3 viene naturale togliere un centrocampista, mettere un attaccante e passare al 4-2-3-1. Kvaratskhelia-Salah? Non c’azzeccano niente, lo dico tranquillamente a Capello, con rispetto totale per lui. Passo diverso, caratteristiche diverse”.