Cappella: “Napoli meno forte, ma scommetto su Kvara”

Il giornalista Fabrizio Cappella ha dichiarato a Radio Marte il suo parere del calciomercato del Napoli e di Kvaratskhelia.

Ecco le parole del giornalista: “Resta ancora a sfavore della qualità rispetto alla scorsa stagione il bilancio del mercato. Su Kvaratskhelia mi sento di scommettere per le stagioni a venire, ma anche già per questa. L’ho visto già abbastanza pronto, mi sembra uno che è molto sveglio e riesce a cogliere tutte le indicazioni. Nell’immediato è chiaro che chi è andato via pesa più di chi è arrivato”.