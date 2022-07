GdS – Spalletti ridisegna la squadra! Possibile difesa a tre e assenza di trequartista

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla squadra che Spalletti disegnerà per l’anno prossimo. Secondo il quotidiano il Napoli è pronto a chiudere i conti con il passato e iniziare una nuova era, senza più il trequartista. Con l’addio di Mertens e con uno Zielinski come mezzala, Luciano Spalletti ha deciso di abbandonare un giocatore di qualità in più dietro la punta, affidandosi ad un 4-3-3 più frizzante sulle fasce. Ma non è detto che il 4-3-3 sia il modulo definitivo per il Napoli, che Spalletti valuta anche con una difesa a tre. Di Lorenzo è stato provato come braccetto, e l’arrivo di Ostigard, potrebbe portare ad una modifica al sistema di gioco. Mario Rui e Oliveira pronti al ruolo di quinti a sinistra e con Zanoli ed Elmas, oltre al rientrante Zerbin, provati lungo la corsia di destra.