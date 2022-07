Il Napoli ha chiesto in prestito il portiere Kepa Arrizabalaga al Chelsea, visto lo scarso utilizzo da parte del tecnico Thomas Tuchel. Secondo Marca, il club azzurro avrebbe preso contatto con i Blues per un possibile accordo che vedrebbe Kepa, 27 anni, giocare a Napoli la prossima stagione per affiancarlo a Meret. Ha un contratto con gli inglesi ancora lungo altri tre anni.

Il portiere basco si è unito ai Blues nel 2018 per la cifra record di quasi 80 milioni di euro dall’Athletic Bilbao. Tuttavia, Kepa è caduto presto in disgrazia a seguito di una serie di errori clamorosi diventando il sostituto di Edouard Mendy dal 2020. Da allora, si è dovuto accontentare della panchina e di alcune presenze in coppa. Ora il portiere spagnolo potrebbe trovare spazio e rilanciare la sua carriera al Napoli, che ha recentemente perso David Ospina passato all’Al Nassr.