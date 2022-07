Del Genio a Radio Goal: “Mertens era il vero leader di questa squadra”

Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Goal su Mertens.

Il giornalista si è espresso così sul belga: “Da quello che ho visto in questi anni, sia fuori che dentro il campo, il leader del Napoli è sempre stato Mertens. Io ci penserei davvero bene prima di non provare a confermare il belga”. Per Mertens è spuntato anche il Marsiglia nelle ultime ore e i contatti con il Napoli non sembrano per ora presagire un eventuale ritorno di fiamma, che si fa sempre più complicato con il passare dei giorni e delle settimane: anche le parole di Luciano Spalletti non sono state di buon auspicio, motivo per cui l’avventura a Napoli dell’attaccante belga potrebbe essere giunta ai saluti.