De Maggio sicuro: “Navas non verrà al Napoli, il terzo acquisto del Napoli è un nome strepitoso”

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato di calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal.

Ecco le parole del noto giornalista: “Ci sono dei movimenti anche per il reparto avanzato. Appena Andrea Petagna, attaccante triestino, passerà al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, il Napoli acquisterà dall’Hellas Verona il Cholito Simeone“.

Poi Valter De Maggio ha parlato di altre trattative del club azzurro: “Intanto terzo colpo in arrivo: c’è un ballottaggio, il Napoli parla col PSG per il portiere Navas, ma a me dicono che non verrà a difendere i pali, e allora mi entusiasmo perché l’altro nome è quello di Kepa, ovvero un nome strepitoso come numero 1 della squadra”