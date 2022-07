Adani: “Qualità fuori dal comune: sarà lui il miglior colpo del mercato”

Il noto opinionista Lele Adani, ha parlato di alcuni movimenti di calciomercato alla Gazzetta dello Sport.

Ecco le sue parole al quotidiano: “Lo so, non è ancora arrivato al Milan, anche se incrocio le dita perché succeda. Mi piacerebbe troppo vedere De Ketelaere nella nostra Serie A e concedetemi di partire proprio da lui, anche se al momento non è un affare fatto, nell’analizzare le possibili rivelazioni del prossimo campionato. Lasciando da parte i big, il belga del Bruges sarebbe l’acquisto a cinque stelle di questa sessione di mercato, la gemma più preziosa e pronta a sbocciare. Ha semplicemente tutto quello che serve per sfondare, a cominciare dalla testa e per finire ai piedi. Quello che mi colpisce di lui, al di là dei gol o degli assist per i compagni (e i numeri parlano chiaro, sono straordinari per un 21enne, anche se in un campionato minore…), è la postura del corpo nel ricevere palla pensando già alla giocata successiva”.

“È così che si crea il vantaggio sull’avversario da mantenere nei primi 30 metri, pur non essendo un giocatore velocissimo per natura. E poi sarebbe perfetto nel Milan di Pioli, in quel ruolo dietro alla prima punta e davanti a due della mediana. Perché forse non tutti sanno che De Ketelaere nasce da centrocampista, poi viene avanzato, fino a giocare spesso anche da attaccante puro nell’ultima stagione al Bruges, dove ha segnato molto. Ecco, è un calciatore adatto all’idea di Stefano Pioli, capace di spostarsi in più posizioni, ‘intercambiandole’ di continuo con i compagni. Il tutto con una qualità tecnica fuori dal comune“.