Tuttosport – Lozano e Zielinski potrebbero essere i prossimi a dire addio al Napoli

Il Napoli ha già perso molti giocatori in questa finestra di calciomercato, e rischia di perderne molti altri. Tra i giocatori che potrebbero partire ci sono anche Piotr Zielinski e Hirving Lozano, che non hanno disputato una grandissima stagione l’anno scorso. Il motivo per il quale potrebbero essere ceduti è soprattutto l’ingaggio elevato, infatti il messicano percepisce 4.5 milioni di euro e il presidente De Laurentiis vuole abbassare il monte ingaggi. Al momento non sembrano esserci acquirenti pronti a fare un’offerta adeguata per i due giocatori, ma nel caso arrivasse il Napoli ascolterebbe l’offerta.