Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli potrebbe esser pronto a sferrare due colpi di mercato nei prossimi giorni.

Gli obiettivi sono due: Gerard Deulofeu e Armando Broja. Il primo è bloccato dall’Udinese e aspetta il via libera per indossare la maglia azzurra; il secondo è legato a un discorso lasciato in sospeso con il Chelsea nell’affare Koulibaly.

Da valutare gli eventuali sviluppi a riguardo.