L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli e sulle sue possibili trattative di mercato.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che il club azzurro stia pensando a due alternative in caso di addio di Andrea Petagna. Si tratta di Giovanni Simeone del Verona (già avviati i primi contatti) e Armando Broja del Chelsea. Quest’ultimo è alquanto difficile da raggiungere, considerando che Tuchel, per il momento, non è disposto a sbloccarlo.