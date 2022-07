Nel corso della puntata di Sky dedicata al calciomercato, l’esperto Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Paulo Dybala.

Dybala piace sia alla Roma che al Napoli, senza contare l’Inter, e Di Marzio ha spiegato con queste parole l’evoluzione del mercato della Joya:

“L’Inter è più concentrata sulla questione Bremer che su Dybala. La questione Dybala è sospesa: Roma e Napoli ci stanno pensando, la Roma ci proverà se va via Zaniolo, che però è lontano dalla cessione. Dybala può andare alla Roma anche se si abbassa lo stipendio e resta Zaniolo, mentre per il Napoli c’è la grana diritti d’immagine. Dybala, se vuole scegliere una delle due mete, deve mettere in conto di abbassare le sue pretese”.