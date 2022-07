Pedullà: ”Sfuma Kim per il Napoli, il Rennes ha pagato la clausola”

Alfredo Pedullà, giornalista ed opinionista ha svelato i dettagli dell’intreccio di mercato Kim Min-jae che si susseguono nelle ultime ore. Queste le parole: ”Il Napoli ha cercato di muoversi con calma per Kim, mentre il Rennes lo ha anticipato muovendosi più velocemente. Il club francese ha proposto subito al club turco la cifra della clausola e i soldi richiesti dal giocatore. Il Napoli ha provato a portare la trattativa per le lunghe chiudendo per la fine del ritiro di Dimaro. La volontà era quella di ricevere delle agevolazioni economiche sul pagamento, ma purtroppo nelle ultime ore si parla addirittura di visite mediche nelle prossime ore in Francia. Il Napoli sta già virando su nuove alternative. Spalletti evidentemente non era a conoscenza delle news di questo tardo pomeriggio”.