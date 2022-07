Nel corso di Calciomercato l’originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa per il sostituto di Koulibaly, dunque per il nuovo difensore.

Kim, uno dei papabili e forse il favorito, viene accostato con forza al Rennes in questi minuti e Di Marzio ha commentato così queste parole:

“Il Napoli sta facendo di tutto per prendere Kim, ma dalla partenza di Koulibaly il Napoli sta cercando di recuperare terreno sul Rennes, che ha accordo con il club. Kim ha una clausola, per cui basta raggiungere l’accordo con il giocatore e in queste ore Giuntoli avrà contatti per raggiungere l’intesa. In alternativa, ci sarebbe la pista Diallo del Psg: il Psg ha dato assenso al trasferimento, ma il Napoli deve fare uno sforzo per convincere il difensore del Psg dato l’alto ingaggio. Si è valutato anche Akanji, ma adesso le due piste concrete sono Kim e Diallo”.

Se venisse Diallo, il Napoli sostituirebbe il senegalese KK con un giocatore della stessa nazionalità; bisognerà trovare accordo con PSG e con Diallo.