Tuttosport – Per il post Koulibaly c’è anche Milenkovic

il Napoli deve trovare al più presto il sostituto di Kalidou Koulibaly, anche perchè manca 1 mese all’inizio del campionato, e il difensore che arriverà in azzurro dovrà acquisire gli schemi difensivi del mister Spalletti. Al momento come riportato da Tuttosport i nomi sulla lista del Napoli sono diversi: Kim Min Jae, difensore del Fenerbaçhe con una clausola da 20 milioni di euro, poi ci sono anche Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina e Francesco Acerbi. Al momento il difensore serbo non è una pista che gli azzurri hanno ancora percorso, anche perché il primo obiettivo rimane il coreano.