Carlo Jacomuzzi: “Al momento difficile sostituire Koulibaly. Per il futuro faccio due nomi”

Nel corso di ‘1 station radio’ è intervenuto l’ex direttore sportivo del Napoli e ex osservatore Chelsea Carlo Jacomuzzi. L’osservatore ha parlato di Kalidou Koulibaly e dell’ormai imminente addio per trasferirsi ai blues, ex squadra dello stesso dirigente. Queste le sue parole nel corso dell’intervenuto: “Sostituire un giocatore del suo calibro è difficile. Bisogna essere bravi a cercare un profilo non troppo anziano e che abbia già esperienza, come Kimpembe del PSG o Badiashile del Monaco”.