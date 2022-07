Non c’è più alcun dubbio sul futuro di Antonio Vergara. Il centrocampista classe 2003 di proprietà del Napoli, che si è contraddistinto per un’ottima annata con la Primavera di Frustalupi, firmerà domani con la Pro Vercelli per la sua prima esperienza nei professionisti. Il talento dei partenopei si trasferisce in prestito per una stagione, per poi tornare alla base il prossimo anno, dopo l’esperienza in Serie C con il club piemontese.