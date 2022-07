Comunicato Trentino: “Nella giornata di domani arriverà il presidente De Laurentiis”

Il Napoli è pronto ad iniziare la serie di amichevoli estive che è consueto giocare nel ritiro di Dimaro Folgarida. Come nella maggior parte della volte la squadra azzurra giocherà la sua prima amichevole con l’Anaune, squadra che gioca nel campionato d’eccellenza trentina. Nella giornata di domani ci sarà la sfida tra le due squadre e per questo il presidente Aurelio De Laurentiis arriverà a Dimaro nella giornata di domani. Nel comunicato stampa arrivato dal Trentino si parla del non arrivo di Kalidou Koulibaly, che non atterrerà proprio nel ritiro azzurro.