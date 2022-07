Alvino: “Koulibaly ha scelto di lasciare il Napoli: questa è la verità”

Il giornalista Carlo Alvino, nel corso del consueto filo diretto con i tifosi del Napoli, ha parlato dell’ormai imminente addio di Kalidou Koulibaly rispondendo, tra le altre cose, alle critiche ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente del sodalizio campano è finito sotto accusa per la cessione del senegalese. Queste le parole del cronista: “La verità è che il patron degli azzurri, ve lo posso assicurare con la massima sicurezza, è letteralmente furioso con l’agente di Koulibaly”.

Il riferimento di Carlo Alvino è naturalmente a Fali Ramadani, rappresentante di Kalidou Koulibaly, che ha chiuso l’accordo con il Chelsea per il trasferimento del difensore in Inghilterra. Il cronista ha poi aggiunto nel corso del suo pensiero: “Koulibaly ha scelto di lasciare il Napoli: questa è la verità. Noi gli dedichiamo abbracci e un caloroso saluto per tutto quanto ha fatto per questa maglia. Nessuno può dimenticare la rete che realizzò allo Stadium di Torino, quel goal che avrebbe dovuto portare il Napoli alla conquista dello scudetto…”.