Romano: “Il Napoli aveva rifiutato 35 milioni per Koulibaly”

l giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha pubblicato un post sui social fornendo ulteriori dettagli sull’addio di Kalidou Koulibaly al Napoli: “Il Chelsea è pronto a presentare l’offerta ufficiale finale per Kalidou Koulibaly: 38 milioni di euro più bonus per una cifra complessiva che arriverà a toccare i quaranta milioni di euro. Il Napoli potrebbe accettare, dopo aver rifiutato una proposta di apertura del valore di 35 milioni di euro”.

“Kalidou Koulibaly ha accettato il Chelsea come suo prossimo club dopo un nuovo incontro con il suo agente (Fali Ramadani, ndr) ieri a Milano. Questo l’accordo raggiunto dal difensore con la società londinese: dieci milioni di euro a stagione lo stipendio del senegalese. Kalidou Koulibaly ora sta attendendo che le sue società trovino il definitivo accordo per l’approdo del calciatore in Inghilterra“, ha aggiunto il giornalista sportivo Fabrizio Romano su Twitter.