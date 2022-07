Pedullà: “Koulibaly anche senza rinnovo non andrà alla Juventus”

Novità sulla difesa della Juventus, ad annunciarle è Alfredo Pedullà attraverso il suo portale ufficiale: “Come sostituire de Ligt, probabile partente dei prossimi giorni? C’è una lista di Max Allegri, in zona podio (sul terzo gradino) c’è Gabriel che può diventare il primo. Spieghiamo perché: la salita per Koulibaly oggi è ripida, indipendentemente dal rinnovo o meno con il Napoli; su Bremer l’Inter ha giocato d’anticipo da mesi e chiuderà quando Skriniar andrà al Paris Saint–Germain”.

“Ecco perché – spiega Pedullà – avanza Gabriel, non a caso ieri vi abbiamo parlato di contatti con l’Arsenal. Il cartellino costa 40 milioni, ma l’ingaggio è sostenibile e di sicuro il profilo è di assoluta qualità. Si parla molto di Kimpembe, centrale difensivo del PSG, che non convince troppo anche per un ingaggio alto. In lista c’è anche Badiashile del Monaco, ma oggi il profilo subito dopo i primi due – oggi difficilissimi – è quello di Gabriel”.