A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Walter De Maggio che ha parlato della suggestione chiamata Paulo Dybala. Ecco quanto detto:

“Dybala non è più solo una suggestione. Il Napoli è alla finestra. Ha capito che all’Inter non può andare perché ci sono Lautaro e Lukaku. L’ex numero dieci della Juventus verrebbe a Napoli per trovare una tifoseria che lo accoglierebbe come un re e per giocare nello stadio intitolato al giocatore più forte di sempre”.