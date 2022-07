Japhet Tanganga, difensore di 23 anni del Tottenham, è molto ricercato in Serie A, in particolare da Milan e Napoli. Secondo le news che arrivano dall’Inghilterra, però, sembra che in vantaggio su tutti ci sia il Bournemouth, che nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con il club allenato da Antonio Conte.

Fonte: The Athletic