Cioffi: “Per me è arrivato il momento di volare da solo, tornerò con più esperienza”

Il Napoli ha ceduto ufficialmente Antonio Cioffi in prestito al Pontedera (clicca qui per saperne di più). L’ormai ex attaccante della Primavera azzurra ha voluto condividere il seguente messaggio sui social per salutare l’ambiente: “Voglio partire dal primo giorno, dalla prima volta che ho indossato la maglia della squadra dei miei sogni…ero solo un bambino timido e pieno di insicurezze ma che, in tutti questi anni, ha cercato sempre di dare tutto se stesso per la squadra che ama. Poi è arrivata la Nazionale e il tanto atteso debutto in prima squadra al Diego Armando Maradona. Ora è giunto il momento di “volare” da solo, certo di poter ritornare nella mia Napoli con maggiore esperienza e consapevolezza di ciò che posso fare. Dopo 11 anni mi allontano per la prima volta da Napoli…ma è solo un arrivederci!!!“.