Sono giorni piuttosto caldi per il mercato dei difensori. Lo scrive anche Repubblica, che parte analizzando la situazione di Matthijs De Ligt, in uscita dalla Juventus. L’olandese è richiesto da Bayern Monaco e Chelsea, ma per i londinesi non sarebbe l’unico obiettivo. Non avendo intenzione di cedere Koulibaly ai bianconeri, Aurelio De Laurentiis potrebbe dunque aprire una trattativa con il club da poco lasciato da Abramovich.