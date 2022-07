L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sui profili di Diego Demme e Matteo Politano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, entrambi i giocatori starebbero esprimendo costantemente la loro volontà di voler lasciare il club azzurro per approdare in nuove realtà, senza valutare un problema. Attualmente, nessun club ha bussato alle porte di ADL con offerte idonee che potessero venir prese in considerazione.

Bisognerà attendere le prossime settimane.