TMW – Galderisi: “Dybala colpo straordinario per il Napoli”

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, a “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Galderisi, ex attaccante italiano ed allenatore tra le tante di Benevento e Salernitana, parlando di un possibile trasferimento di Dybala al Napoli.

Ecco le sue parole: Dybala sogno di mercato di molte squadre, tra cui il Napoli: cosa ne pensi? “Sarebbe il calciatore ideale per il Napoli, soprattutto per le sue caratteristiche. Paulo in azzurro potrebbe mostrare tutta la propria personalità calcistica e le proprie qualità. È un giocatore molto duttile, non dà punti di riferimento, è perfetto per creare scompiglio tra le differenze avversarie. Sarebbe un colpo straordinario per il club, ma sarebbe vantaggioso anche per l’argentino”.