Dybala, si infittisce la concorrenza: anche due club inglesi su di lui

Paulo Dybala si è svincolato dalla Juventus da qualche giorno, e sono diverse le voci che lo vedrebbero accostato al Napoli per la prossima stagione. Ma, come ovvio che sia, per assicurarsi l’attaccante argentino bisognerà battere una folta concorrenza, e non solo in Italia. L’entourage del giocatore è da settimane in trattativa con l’Inter, ma sarebbe stato contatto anche dal Milan e dagli azzurri. Secondo il Daily Star, Arsenal e Manchester United in Inghilterra si sarebbero dette interessate, mentre in Spagna ci sono Siviglia e Atletico Madrid.