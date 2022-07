Rudy Galletti: ”Per Deulofeu c’è distanza con l’Udinese, situazione simile quella di Ostigard con il Brighton”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy Galletti, giornalista esperto di calciomercato.

Si è parlato del calciomercato in Serie A con particolare attenzione alla situazione in casa Napoli, ecco cosa ha detto: “È una situazione stabile, poiché senza cessioni non ci sono entrate. La politica di De Laurentiis è apprezzabile, ma complica alcune operazioni di mercato.

Per quanto riguarda l’affare Deulofeu, c’è ancora distanza con l’Udinese, ma è stato raggiunto l’accordo con lo spagnolo; lo scenario è simile con il Brighton per la trattativa di Ostigard. Questo è il rovescio della medaglia della filosofia adottata alla nuova strategia del club”.

Si è parlato poi di due calciatori attualmente svincolati ma di grande valore, ovvero Dybala e Mertens e riguardo il motivo per il quale si trovino ancora senza squadra: “È vero, anche se c’è da dire che molti presidenti e tante squadre stanno tentando di fare il gioco opposto a quello dei procuratori. Anche il patron del Napoli sta cercando di trovare situazioni favorevoli per affondare determinati colpi a parametro zero. Si tratta di un gioco di forza, nel quale molti calciatori arrivano a parametro zero, senza essere vincolati da contratti: l’esempio lampante è Belotti del Torino”.