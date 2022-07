A Radio Marte è intervenuto l’esperto di Bundesliga Gianluca di Domenico:“Quando Osimhen arrivó al Wolfsburg non fu una stagione spettacolare la sua, infatti andò via. A Napoli è diventato un giocatore vero e importante.

La prima persona che parló di Osimhen fu l’ex giocatore del Bayern e disse che in caso di addio di Lewandowski sarebbe il sostituto perfetto. Il Bayern Monaco non pagherà quella cifra per Osimhen, hanno una certa direttiva, piace comunque al club.“