La storia d’amore tra Dries Mertens e il Napoli potrebbe non essere giunta al capolinea, è quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. Il belga al momento è in vacanza e aspetta un segnale dalla società partenopea per il rinnovo. Tuttavia, al momento non risultano mosse per una possibile estensione del contratto dell’ex Psv Eindhoven. Però, il calciatore è rimasto deluso dal fatto che non ci siano state particolari accelerazioni da parte del club in merito alla situazione