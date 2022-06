CorrMezz – Spalletti potrebbe portare due primavera in ritiro a Dimaro

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno parla delle possibili scelte di Luciano Spalletti per il ritiro di Dimaro. Secondo quanto riportato, il tecnico, potrebbe convocare anche Antonio Vergara, gioiello della primavera, senza però ovviamente dimenticare Giuseppe Ambrosino. L’attaccante è reduce da un ottimo Europeo Under 19, nel quale si è messo in mostra come uno dei pezzi pregiati della gioventù italiana. Un gol, un assist, e la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco e lavorare con la squadra: questo ha stupito del calciatore.