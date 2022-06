Mimmo Malfitano, giornalista, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul caso Fabian: “Fabian? Sono tre anni che gli propongono un rinnovo che lui non vuole. Mi pare evidente che Fabian non vuole restare a Napoli. Se arriva una squadra che gli offre le cifre che vuole il ragazzo va via. Non bisogna essere sentimentali”.