Dall’Inghliterra – Il Napoli interessato a Colwill, su di lui c’è anche il Southampton

Il Napoli cerca un quarto difensore che possa far rifiatare i due titolari e possa alternarsi con Juan Jesus. Al momento gli azzurri hanno sondato vari nomi, e quello che sembra interessare di più è Ostgard del Brighton. Come viene però riportato dal portare inglese express.co.uk il Napoli sembra essere interessato a Levi Colwill, giovane centrale che milita nel Chelsea. Sembra che gli azzurri non abbiano ancora fatto nessuna richiesta ufficiale, ma se dovessero muoversi per il difensore dovrebbero vedersela con il Southampton, club inglese interessato al giovane.