Schira: “Allegri per la difesa vuole Koulibaly”

L’esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della situazione cessioni in casa Napoli e del possibile addio di Kalidou Koulibaly. Al momento il centrale senegalese sembra essere il primo nome sulla lista di mercato bianconera. Queste le parole del giornalista: “Il Napoli non vuole cedere Koulibaly alla Juventus, ma quello del senegalese è il primo nome fatto da Allegri per la difesa. Al momento sul centrale ci sono tante squadre, come Chelsea e Barcellona, ma con molta probabilità resterà a Napoli anche quest’anno”. Il giornalista ha poi parlato delle possibili cessioni di Demme e Politano: “Al momento il Valencia non può prenderli e deve aspettare di cedere per poi fare un’offerta. Nei giorni scorsi l’agente dell’esterno si trovava in Spagna proprio per parlare di un possibile trasferimento”.