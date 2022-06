CdM – Napoli, Elmas e Lozano potrebbero lasciare la maglia azzurra: i dettagli

Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio al Napoli concentrandosi su due calciatori in particolare: Eljif Elmas e Hirving Lozano. Entrambi i calciatori sono protagonisti di alcune voci di mercato. Stando a quanto riportato dal quotidiano, oggi in edicola, pare che il macedone abbia reclamato più spazio e si stia guardano intorno in vista di possibili opportunità. Il messicano invece è nel mirino dell’Arsenal, che potrebbero concretizzare un’offerta nei prossimi giorni.

“Mal di pancia arrivano anche da Elmas che reclama spazio e dal Messico arrivano notizie su un possibile interessamento dell’Arsenal per Lozano, che di recente si è operato alla spalla. I gunners sarebbero pronti a fare un’offerta che sarà formalizzata nei prossimi giorni”. Si legge sul quotidiano.