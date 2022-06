L’edizione odierna del Corriere della Sera riporta le dichiarazioni rilasciate da Lorenzo Insigne durante la presentazione alla stampa.

L’ex capitano del Napoli ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a intraprendere una nuova direzione: “Potevo restare in Europa. Ho 31 anni quindi ho ancora molte stagioni davanti a me. Ma ho voluto scegliere la felicità e il benessere della mia famiglia. Sono un po’ emozionato, non sono mai stato lontano da Napoli“.