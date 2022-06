CdM – Napoli, Fabian Ruiz non c’è intesa con la società: la situazione

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, torna a parlare del Napoli focalizzandosi sul contratto in scadenza di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha accordi con il Napoli fino al 2023, ma ha di recente rifiutato il rinnovo con gli azzurri. Vuole lasciare Napoli, ma non ci sono offerte che soddisfino le richieste della società.

“Il centrocampista spagnolo non ha alcuna intenzione di rinnovare, specie alle condizioni del Napoli e sembra destinato a lasciare il club azzurro alla prima occasione utile. Al momento, però, il suo agente non ha portato compratori, non ci sono offerte concrete per lui e il Napoli non ha alcuna intenzione di assecondare le sue richieste di aumento di ingaggio. Si rischia un braccio di ferro che potrebbe portare alla rottura dei rapporti. Nella peggiore delle ipotesi, il Napoli potrebbe metterlo fuori rosa così come già accaduto per Milik qualche anno fa”.